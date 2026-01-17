Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены

Бывший форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен приостановил телевизионную карьеру. Он был комментатором.
Уйти с ТВ ван Бастен решил из-за болезни супруги Лизбет.
«В ближайшие месяцы я хочу посвятить себя выздоровлению Лизбет. Это будет сложный период, но мы уверены в положительном исходе», – сказал ван Бастен в эфире Ziggo Sport.
- Ван Бастен трижды брал «Золотой мяч».
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Милан».
- В 2004-2008 годах ван Бастен возглавлял сборную Нидерландов.
Источник: «Матч ТВ»