Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены

Бывший форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен приостановил телевизионную карьеру. Он был комментатором.

Уйти с ТВ ван Бастен решил из-за болезни супруги Лизбет.

«В ближайшие месяцы я хочу посвятить себя выздоровлению Лизбет. Это будет сложный период, но мы уверены в положительном исходе», – сказал ван Бастен в эфире Ziggo Sport.