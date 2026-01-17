Введите ваш ник на сайте
Ван Бастен оставил работу ради тяжелобольной жены

Вчера, 15:49
2

Бывший форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен приостановил телевизионную карьеру. Он был комментатором.

Уйти с ТВ ван Бастен решил из-за болезни супруги Лизбет.

«В ближайшие месяцы я хочу посвятить себя выздоровлению Лизбет. Это будет сложный период, но мы уверены в положительном исходе», – сказал ван Бастен в эфире Ziggo Sport.

  • Ван Бастен трижды брал «Золотой мяч».
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Милан».
  • В 2004-2008 годах ван Бастен возглавлял сборную Нидерландов.

Еще по теме:
Ван Бастен назвал лучшего игрока в мире 4
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории 5
Новичок «Спартака» Гарсия вспомнил об опыте игры под руководством ван Бастена 3
Источник: «Матч ТВ»
Нидерланды. Эредивизие ван Бастен Марко
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1768656141
Здоровья твоей Лизбет и тебе , Марко !
Ответить
subbotaspartak
1768672305
Его гол Дасаеву - это отпад. Выздоравливайте.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 