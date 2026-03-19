  • Главная
  • Новости

Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»

Вчера, 09:07
34

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о пенальти в ворота махачкалинцев в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1).

– Сейчас опять пойдут шутки про столетие питерцев?

– Ну а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи. Что ж... Спады переживают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фэйр-плей?

– Ждем объяснений от Мажича.

– Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно. У нас одни и те же правила в разных матчах трактуются по-разному.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи Кукуян Павел
Комментарии (34)
Литейный 4 (returned)
1773902915
Не успевают соперники за зенитовскими игроками, отсюда и фолы с пенальти. Хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
Ответить
OldenVad
1773904185
Почитал комменты и понял, что в большинстве своем за Зенит болеют либо умственно отсталые, либо убогие. Наверно какой клуб, такие фанаты. Еще раз повторю, что не все. "Героев" можно посмотреть ниже )))
Ответить
anatolich72
1773905675
Выход один бойкотировать игры с этой командой и узаконить зенит позор России
Ответить
ScarlettOgusania
1773906026
какой-такой фэйер-плей, будто Гаджиев не знает, что кто сильнее, тот и прав, кто платит судьям, тому и "левые" пенали ставят по две штуки за матч, воровская шайка мюллера "рулит" РПЛ...(( зпрф...
Ответить
Foxitkuban
1773908873
Раз «Такие 11-метровые обедняют нашу игру», значит где-то они кого-то обогощают. Закон сообщающихся сосудов, это вам не хухры-мухры.
Ответить
Garrincha58
1773909786
Надо было Евсееву после назначения пенальти увести команду с поля было бы справедливо, а так смотреть на этот беспредел уже порядком надоело. Фейр-плей мог сделать Кондаков подойти к судье и сказать, что он сам сподкнулся вот это было бы по честному и справедливо
Ответить
шахта Заполярная
1773914691
Что-то ВАРщик буланов притихорился, это же этот крот пенку нашел, там где ее днем с огнем не было видно, а не сговорились ли куку с буланом до игры, найти пенку любым способом. Премия то уже получена, да и потрачена.
Ответить
gennadiy
1773916802
Ну терпите всё это и дальше.
Ответить
Спартач80
1773926834
Вот стыдно за Зенит-то...
Ответить
Oldtrafford83
1773984329
Современные футболисты давно забыли про уважение на поле, сейчас главное бабосы, а их не будет если не достигнут результат!!!
Ответить
