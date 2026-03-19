Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о пенальти в ворота махачкалинцев в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1).

– Сейчас опять пойдут шутки про столетие питерцев?

– Ну а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи. Что ж... Спады переживают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фэйр-плей?

– Ждем объяснений от Мажича.

– Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно. У нас одни и те же правила в разных матчах трактуются по-разному.