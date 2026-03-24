Судью РПЛ отстранили от работы

Главного судью игры FONBET Кубка России «Зенит» – «Динамо Мх» Павла Кукуяна временно отстранили от матчей.

ЭСК при президенте РФС признал ошибочным назначение арбитром пенальти в той встрече.

«Ошибка чисто ментальная – Кукуян скорее всего переволновался и поэтому поставил 11-метровый», – написал источник.

Рефери не получит назначений на следующие несколько игр.