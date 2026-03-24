Судью РПЛ отстранили от работы

Главного судью игры FONBET Кубка России «Зенит» – «Динамо Мх» Павла Кукуяна временно отстранили от матчей.
ЭСК при президенте РФС признал ошибочным назначение арбитром пенальти в той встрече.
«Ошибка чисто ментальная – Кукуян скорее всего переволновался и поэтому поставил 11-метровый», – написал источник.
Рефери не получит назначений на следующие несколько игр.
- В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили махачкалинцев со счетом 1:0.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в том матче.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»