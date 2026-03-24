Судью РПЛ отстранили от работы

24 марта, 10:04
76

Главного судью игры FONBET Кубка России «Зенит»«Динамо Мх» Павла Кукуяна временно отстранили от матчей.

ЭСК при президенте РФС признал ошибочным назначение арбитром пенальти в той встрече.

«Ошибка чисто ментальная – Кукуян скорее всего переволновался и поэтому поставил 11-метровый», – написал источник.

Рефери не получит назначений на следующие несколько игр.

  • В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили махачкалинцев со счетом 1:0.
  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в том матче.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
anatolich72
1774352024
Дорого простым людям юбилеи болотные обходятся, цены растут.
rash1959
1774354664
ДА КУХУЯН ЭТО СТРЕЛОЧНИК, А ВОТ ТА ПАРОЧКА НА ВАРЕ - ГЛАВНЫЕ. ЗА ПАРОВОЗА ПОЙДУТ.
kvm
1774356515
полиграф или срок в камере с петушарами...
Дэнгил
1774412645
З.а е.б.а.л.и эти свистуны, творят косяки в угоду блохастым уже в открытую, не боятся ни ножа,ни х.я.Закрывать таки кухуянов,но газовики не дадут.Рука руку моет.
Игорь доктор
1774423432
А можно и Зинаиду до кучи отстранить? Только пожизненно!!!)
Foxitkuban
1774424417
Было бы логично и результат обнулить
Дас
1774425326
Так пусть отменят гол и засчитают либо ничью или переигровку. Почему зенит все ровно три очка получают. Если судья ошибся отменяйте гол или полностью матч а то судью отстраняют а гол или матч нет. Если вы это не делаете то по логике пенальте не ошибочный.
Павелий
1774429310
Переволновался от той суммы денег, которую перед матчем увидел на своём счету?
Фердя
1774476712
Этого косареза уже давно надо было гнать из нашего футбола, попил немало крови у болел разных клубов!
Evgenijgerasimov607@gmail
1774509749
ПАША По××ян столько получил, что не почувствует отстранение
