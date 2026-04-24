Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»

Арбитр Павел Кукуян вернулся к работе. Его назначили главным судьей на матч 27-го тура РПЛ «Ростов» – «Оренбург».
Это первое назначение для Кукуяна после мартовского скандала, когда он ошибся в пользу «Зенита». Неверное решение сочинца затем признал ЭСК РФС и глава российских судей Милорад Мажич.
- В игре первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» дома победил «Динамо Мх» со счетом 1:0.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в том матче.
