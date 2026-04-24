Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»

Арбитр Павел Кукуян вернулся к работе. Его назначили главным судьей на матч 27-го тура РПЛ «Ростов» – «Оренбург».

Это первое назначение для Кукуяна после мартовского скандала, когда он ошибся в пользу «Зенита». Неверное решение сочинца затем признал ЭСК РФС и глава российских судей Милорад Мажич.