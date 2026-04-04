Кукуяну предрекли конец карьеры

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин допустил, что Павел Кукуян больше судить не будет.

– Кукуян снова не назначен на матчи РПЛ. О чем это говорит?

– Это ожидаемо. Мы видим, что не только он отсутсвует в списке – еще нет Буланова и Галимова. Все, кто был задействован в кубковой игре «Зенит» – «Динамо» Мх, остаются второй тур подряд без назначений.

– Когда мы их увидим?

– Может быть, никогда.

– Есть ли ощущение, что в этом сезоне им больше не дадут матчей?

– Ощущение такое есть. Но при этом Рафаэль Шафеев работает в 23-м туре, а мы прекрасно помним, как он назначил пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН». Он пропустил два или три тура, а потом получил назначение. Я думаю, что, к сожалению, с Кукуяном может быть все построже. Мне кажется, Мажич не очень доверяет Павлу.