Кукуяну предрекли конец карьеры

4 апреля, 10:46
9

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин допустил, что Павел Кукуян больше судить не будет.

– Кукуян снова не назначен на матчи РПЛ. О чем это говорит?

– Это ожидаемо. Мы видим, что не только он отсутсвует в списке – еще нет Буланова и Галимова. Все, кто был задействован в кубковой игре «Зенит» – «Динамо» Мх, остаются второй тур подряд без назначений.

– Когда мы их увидим?

– Может быть, никогда.

– Есть ли ощущение, что в этом сезоне им больше не дадут матчей?

– Ощущение такое есть. Но при этом Рафаэль Шафеев работает в 23-м туре, а мы прекрасно помним, как он назначил пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН». Он пропустил два или три тура, а потом получил назначение. Я думаю, что, к сожалению, с Кукуяном может быть все построже. Мне кажется, Мажич не очень доверяет Павлу.

  • Сочинец Кукуян дебютировал в РПЛ в 2017 году.
  • У арбитра более 100 игр в высшем дивизионе.
  • Ранее он сам играл в футбол на профессиональном уровне.

Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх» 28
Орлов отреагировал на мнение, что судьи помогают «Зениту» 14
Лапочкин заявил о «каше в голове» у российских судей в трактовках некоторых эпизодов 11
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Лапочкин Сергей Кукуян Павел
Комментарии (9)
Литейный 4 (returned)
1775289359
Волки позорные!... Не хочу!.. А на чёрной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нинка и какой-то жиган. Это было во вто-орник.. Гыгыгы
anatolich72
1775289621
Он себя обеспечил , один левый пенальти в пользу зенита и можно больше не работать.
andrei-sarap-yandex
1775295474
а почеМу ЛЕВНИКОВА не сняли после подарка КРАСНОДАРа за титул за деньги от ГАЛИЦКОГО...ПОЗОР
Garrincha58
1775297867
пусть судит в Первой лиге или во Второй
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
