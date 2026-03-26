Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов отреагировал на мнение, что судьи помогают «Зениту»

26 марта, 10:58
14

Комментатор Геннаадий Орлов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, что судьи помогают «Зениту».

«Я вот только что прочитал про [Милорада] Мажича. Это руководитель нашего судейского корпуса. Во-первых, он признал, что пенальти [в матче «Зенита» с «Динамо Мх» не было]. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у ВАР?» И это было неправильное внедрение ВАР.

Дальше Мажич сказал по поводу, когда рукой попали по лицу Соболева. Он говорит, что намерения-то не было, случайно было – все правильно, что не назначили.

А то падение [Соболева], конечно, оно такое художественное было. Это как комическое падение… Вызывает улыбку, и больше ничего. Судья-то не среагировал на это.

В принципе, [судейские] ошибки были, они и будут. Но судья, [который дал пенальти в ворота «Динамо Мх»], оказал «медвежью услугу» против «Зенита», для болельщиков из всех остальных городов. Мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» правильные пенальти нужно было назначать, а их не назначали», – сказал Орлов.

  • В матче первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России «Зенит»«Динамо Мх» (1:0) в добавленное к первому тайму время полузащитник хозяев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.
  • Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • ЭСК при президенте РФС признал ошибочным назначение арбитром пенальти в той встрече.

Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Орлов Геннадий Мажич Милорад Кукуян Павел
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1774512934
Ген ты когда пьешь таблетки вроде разумный а когда бросаешь снова дичь какая то)))
Ответить
Foxitkuban
1774513448
Нашли у кого спрашивать
Ответить
Жека 1988
1774513467
В смысле не среагировал, он свистнул фол в атаке на Соболеве, игрокам Динамо
Ответить
Renn
1774513706
Из детства ещё не вышел мужик. Это как немцы будут вспоминать Тофика Бахрамова
Ответить
NewLife
1774514772
Птица, повторяешь это опять, но этой херне верят только местные помойные светила)
Ответить
ziborock
1774514925
Когда несколько человек (ВАР, АВАР судья в поле) видят нарушение там где его нет, никакой случайностью здесь и не пахнет!!! Ущербные вы как и ваш клуб!
Ответить
шахта Заполярная
1774515260
Ох уж эти свистуны, не дают блохастым играть как они хотят, а они хотят, что бы вообще в их сторону не свистели
Ответить
Цугундeр
1774516141
)) А вы, "друзья", как не беситесь, в соперники с Махачкалой вы тоже не годитесь!) Задрали вонять.
Ответить
Бумбраш
1774516349
Нет конечно судьи не помогают зинке,это зинка помогает судьям( точнее милер материально помогает судьям со всеми вытекающими) посмотрите на Алехандро Дельфиньо,нырок за нырком,сплошная симуляция,но судьи свистят в другую сторону...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1774521043
любой клуб порадовался той "медвежьей услуге", которую против Динамо Мх свистун по привычке оказал бо.мжарне... и так в каждом матче... скоро свистуны начнут драться за право оказывать заднеприводным подобные возмездные "медвежьи услуги"... маразматик уже не вытягивает обеление бо.мжей и их карманных свистунов...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 