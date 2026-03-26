Орлов отреагировал на мнение, что судьи помогают «Зениту»

Комментатор Геннаадий Орлов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, что судьи помогают «Зениту».

«Я вот только что прочитал про [Милорада] Мажича. Это руководитель нашего судейского корпуса. Во-первых, он признал, что пенальти [в матче «Зенита» с «Динамо Мх» не было]. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у ВАР?» И это было неправильное внедрение ВАР.

Дальше Мажич сказал по поводу, когда рукой попали по лицу Соболева. Он говорит, что намерения-то не было, случайно было – все правильно, что не назначили.

А то падение [Соболева], конечно, оно такое художественное было. Это как комическое падение… Вызывает улыбку, и больше ничего. Судья-то не среагировал на это.

В принципе, [судейские] ошибки были, они и будут. Но судья, [который дал пенальти в ворота «Динамо Мх»], оказал «медвежью услугу» против «Зенита», для болельщиков из всех остальных городов. Мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» правильные пенальти нужно было назначать, а их не назначали», – сказал Орлов.