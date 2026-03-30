Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорный пенальти в кубковой игре между «Зенитом» и «Динамо Мх».

Команды встречались в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.

11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

Момент на 45+ минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра

Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым.

Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру.