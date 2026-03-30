Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорный пенальти в кубковой игре между «Зенитом» и «Динамо Мх».
- Команды встречались в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
- 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
- Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.
Момент на 45+ минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра
Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым.
Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.
ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру.