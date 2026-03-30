  • Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

30 марта, 16:20
28

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорный пенальти в кубковой игре между «Зенитом» и «Динамо Мх».

  • Команды встречались в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
  • 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

Момент на 45+ минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра

Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо Мх» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым.

Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру.

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Динамо Мх Кукуян Павел
Комментарии (28)
Дубина
1774880902
Епт твою медь(((( Да зачем нам это(( Все и так все видели своими глазами!Только неадекваты здесь помойные во главе с семенычем доказывали что пенальти чистый и "РАК" аршавин! Жаль просто пацанов 17 летних засудили а ВШЕЙ протянули всеми силами дальше.. ЗПРФ!!!!
Ответить
Дубина
1774882551
Газпром весь на полиграф и ффсе станет ясно с ними))))
Ответить
Cleaner
1774882847
КАК мог ВАР не вмешаться, а судья не поставить ЛИПОВЫЙ пенальти, если ГАЗПРОМ уже ПЕРЕВЕЛ им на карту НЕМЕРЕННОЕ БАБЛО!!!...((((((((((((((
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774883575
Чистейший пенальти. У хряковского ЭСК язык не повернется сказать правду. гыгыгы
Ответить
Красногвардейчик
1774885582
Ну что из этого следует по правилам, считать выход Зенита в следующий этап не действительным, и возможное завоевание этого клуба кубка, тоже, по-моему справедливо
Ответить
andrei-sarap-yandex
1774885857
КРАСНОДАР в прошлом году платил судьям в о главе с ЛЕВНИКОВым
Ответить
Fju-2
1774888651
Первое время после ввода ВАР, он вмешивался только в случаях, когда была совершена очевидная ошибка. Сейчас вмешивается и в неочевидных ситуациях и в ситуациях, когда очевидно ошибки не было. А ведь вводят правила про вторую жёлтую - это ещё больше вмешательств и неочевидных решений будет.
Ответить
R_a_i_n
1774890636
Даже ручной эск не смог ничего сделать. Остаётся написать заявление в органы на главного судью и работников вар на предмет коррупционной составляющей.
Ответить
Kosi4ek
1774894874
Ну зачем писать плохие комментарии. У великого провинциального клуба юбилей второй год идет! А медалек нет. Ну им очень нужно что то выиграть!!! И если играть игроки не хотят за клуб, пусть за них судьи отдуваются!!!!! Так надо принять что ЗПРФ возьмёт свою медальку!
Ответить
FWSPM
1774916220
не было там никакого контакта. парень об газон споткнулся. как можно ставить такие пенальти при наличии вар? ничего не стесняются
Ответить
