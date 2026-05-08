Семин оценил вероятность победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин поделился мнением о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком».
Он считает, что шансы 50 на 50.
– По силам ли «Спартаку» выиграть Кубок?
– Так же, как и «Краснодару». Я думаю, шансы совершенно одинаковые.
- Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
Источник: «Матч ТВ»