  • Главная
  • Новости

Семин оценил вероятность победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка

Вчера, 17:55
2

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин поделился мнением о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком».

Он считает, что шансы 50 на 50.

– По силам ли «Спартаку» выиграть Кубок?

– Так же, как и «Краснодару». Я думаю, шансы совершенно одинаковые.

  • Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
  • «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Семин Юрий
Комментарии (2)
СильныйМозг
1778258645
Победит тот, кто больше зашлет судьям. Они это умеют!
Foxitkuban
1778259338
"- Какова вероятность, выйдя из дома, встретить тиранозавра? - 50/50. Либо встретишь, либо нет."
