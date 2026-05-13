Вердикт Мажича по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич дал оценку эпизоду на 65-й минуте финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Столичное дерби судил Кирилл Левников.

Он удалил Ивана Облякова за грубый фол, но после вмешательства ВАР отменил красную карточку.

Армеец в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.

«Я понимаю решение Левникова (удалить Облякова). Он видел высокий контакт, но пропустил деталь, что основный контакт был по бутсе.

Сергей Карасев правильно пригласил Левникова к монитору. Кирилл правильно изменил решение и дал желтую карточку», – согласился Мажич.