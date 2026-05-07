Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился наблюдениями от матча «Спартак» – ЦСКА.

«Дерби получилось! Полный стадион хорошо реагировал на действия игроков. Матч был напряжeнным.

Победа «Спартака» закономерна. У команды было больше моментов, особенно вначале. Хотя во втором тайме ЦСКА перевернул игру, создал моменты.

Игра была равной. Настоящий кубковый матч! Атмосфера была отличной. Зрелище было прекрасным», – сказал Сeмин.