Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился наблюдениями от матча «Спартак» – ЦСКА.
«Дерби получилось! Полный стадион хорошо реагировал на действия игроков. Матч был напряжeнным.
Победа «Спартака» закономерна. У команды было больше моментов, особенно вначале. Хотя во втором тайме ЦСКА перевернул игру, создал моменты.
Игра была равной. Настоящий кубковый матч! Атмосфера была отличной. Зрелище было прекрасным», – сказал Сeмин.
- «Спартак» победил в финале Пути регионов FONBET Кубка России ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Руслан Литвинов.
- Теперь красно-белые сыграют в суперфинале турнира в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
Источник: «Чемпионат»