Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке

Голкипер «Спартака» Илья Помазун праздновал победу в FONBET Кубке России вместе с командой.
После вручения трофея в «Лужниках» включили неофициальный гимн «Спартака» – песню МакSим «Знаешь ли ты». Помазун пел его вместе с командой, несмотря на то что воспитывался в ЦСКА.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Помазуна выпустили под серию пенальти, которую он выиграл.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
Источник: «Бомбардир»