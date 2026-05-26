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  • Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке

Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке

26 мая, 14:07
23

Голкипер «Спартака» Илья Помазун праздновал победу в FONBET Кубке России вместе с командой.

После вручения трофея в «Лужниках» включили неофициальный гимн «Спартака» – песню МакSим «Знаешь ли ты». Помазун пел его вместе с командой, несмотря на то что воспитывался в ЦСКА.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Помазун Илья
Комментарии (23)
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Good_win_ФКСМ
1779795263
Так то парень ушел из клуба на негативе - есть претензии к клубу. так что вполне вправе был... В любом случае - его дело, да и в данном случае фаны ЦСКА явно не будут "спрашивать" - страница давно перевернута... тут скорее у них вопросы могут быть к физруку - продался в бо.мжарню, хотя родной клуб предлагал семаку завершить карьеру в родном ЦСКА, но тот выбрал деньги и лгбт...
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рылы
1779795748
так-то кони недавно доказали, что эту песню они всем баром исполнили намного раньше, чем хряки (подтверждающее видео тут публиковали). мне, как стороннему наблюдателю, вообще пофиг на эту грызню из-за максим, но кони были первыми, так что помазун может оправдаться этим)
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Красногвардейчик
1779796106
Как я рад, что всё таки Торопа выбрали в своё время....этот ПАМАЗАН и гимн Израиля и Украины споёт похоже за деньги
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suchi-69
1779796450
Целовал ромбек и грязно матерился ?
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k611
1779797335
Сейчас он игрок Спартака, к чему эта информация.
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ySS
1779797822
Спел, не спел... вот какой вклад внёс это имеет значение!
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boris63
1779801226
А нам пофиг, он за ЦСКА то не играл. Раз нашёл команду, да ещё играет, пусть играет.
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...уефан
1779806017
...клуб, кубок, прописка спартаковская, всё у него есть, а претензий к ему нет...
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Литейный 4 (returned)
1779813964
Окончательно зашкварился. Гыгыгы
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Oldtrafford83
1779859877
Подгорает от этой новости только у радикальных коней, остальным плевать)
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