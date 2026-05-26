Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке

Голкипер «Спартака» Илья Помазун праздновал победу в FONBET Кубке России вместе с командой.

После вручения трофея в «Лужниках» включили неофициальный гимн «Спартака» – песню МакSим «Знаешь ли ты». Помазун пел его вместе с командой, несмотря на то что воспитывался в ЦСКА.