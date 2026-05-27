Раскрыто местонахождение разбитого трофея Кубка России

«Спартак» сообщил, что разбитый Кубок России помещен в музей на «Лукойл Арене».

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.

В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.

Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.

Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

«🏆 Уже легендарный разбитый Кубок России «Спартака» пополнил музей «Лукойл Арены».

Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка!

Эксклюзивный экспонат ждет в гости всех красно-белых! ❤️🤍», – говорится в публикации спартаковцев.