Раскрыто местонахождение разбитого трофея Кубка России

«Спартак» сообщил, что разбитый Кубок России помещен в музей на «Лукойл Арене».
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
- В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
«🏆 Уже легендарный разбитый Кубок России «Спартака» пополнил музей «Лукойл Арены».
Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка!
Эксклюзивный экспонат ждет в гости всех красно-белых! ❤️🤍», – говорится в публикации спартаковцев.
Источник: телеграм-канал «Лукойл Арены»