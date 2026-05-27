Раскрыто местонахождение разбитого трофея Кубка России

27 мая, 21:00
3

«Спартак» сообщил, что разбитый Кубок России помещен в музей на «Лукойл Арене».

  • В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
  • В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
  • Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
  • Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

«🏆 Уже легендарный разбитый Кубок России «Спартака» пополнил музей «Лукойл Арены».

Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка!

Эксклюзивный экспонат ждет в гости всех красно-белых! ❤️🤍», – говорится в публикации спартаковцев.

Источник: телеграм-канал «Лукойл Арены»
Россия. Кубок Спартак
Комментарии (3)
Desma
1779905572
Чудики....🤣
рылы
1779906628
музей спартага реально трэшовое место. помимо паутины и рваных бутс они на полном серьёзе однажды поставили под стекло небольшую пирамидку из банок пива "трёхгорное". теперь ещё это. не, ну туда явно нужно сходить, если будете проездом)
Антрацитовый волхв
1779909341
У них же новый будет, этот им зачем?
