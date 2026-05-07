Скопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом

«Краснодар» мог обыграть «Динамо» без серии пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
На 87-й минуте южане были близки к единственному забитому мячу в противостоянии.
Динамовский вратарь Андрей Лунев отразил удар Кевина Ленини, после чего на добивании сыграл Мозес Давид Кобнан.
Бело-голубых спас крайний защитник Дмитрий Скопинцев – он в прыжке выбил мяч лицом, не позволив ему влететь в ворота.
- В итоге «Краснодар» победил по пенальти – 6:5.
- В суперфинале Кубка они сыграют со «Спартаком» 24 мая.
