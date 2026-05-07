Стали известны стартовые составы на матч финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится 7 мая, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Динамо»: Лунeв, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Главный тренер: Ролан Гусев
Источник: «Бомбардир»