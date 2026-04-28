Вердикт Мажича по пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал пенальти в пользу «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

«Литвинов хочет развернуть корпус и сыграть в мяч, Бальбоа в этот момент начинает замахиваться и хочет ударить по мячу. Да, игрок «Пари НН» коснулся мяча, но он понимал, что рядом с ним может быть футболист «Спартака». Как можно обсуждать этот эпизод, Бальбоа ударил Литвинова по пояснице.

Судья находился в классной позиции и сразу назначил пенальти, у меня нет вопросов», – сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».