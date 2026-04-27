В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский готов пойти на уступки в вопросе своей отставки.

«Шпилевский не останется на посту главного тренера «Пари НН». Руководство нижегородцев приняло принципиальное решение о расставании со специалистом.

На данный момент тренер команды и его представители ведут переговоры с клубом о расторжении контракта на приемлемых для обеих сторон условиях. При этом Шпилевский настроен пойти в отношении клуба на существенные уступки, не настаивая на полной сумме отступных, предусмотренных контрактом, который был рассчитан на три года. Клуб и специалист близки к компромиссу.

Ожидается, что об отставке Шпилевского будет объявлено в ближайшее время», – написал источник.