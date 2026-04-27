В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский готов пойти на уступки в вопросе своей отставки.
«Шпилевский не останется на посту главного тренера «Пари НН». Руководство нижегородцев приняло принципиальное решение о расставании со специалистом.
На данный момент тренер команды и его представители ведут переговоры с клубом о расторжении контракта на приемлемых для обеих сторон условиях. При этом Шпилевский настроен пойти в отношении клуба на существенные уступки, не настаивая на полной сумме отступных, предусмотренных контрактом, который был рассчитан на три года. Клуб и специалист близки к компромиссу.
Ожидается, что об отставке Шпилевского будет объявлено в ближайшее время», – написал источник.
- Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2), причем нижегородцы забили первыми.
- В ближайшем туре «Пари НН» сыграет на выезде против «Ахмата» (3 мая).
Источник: «Спорт-Экспресс»