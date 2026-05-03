Отец Шпилевского: «У Леши уже есть три предложения из Европы»

Агент, папа бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского Николай Шпилевский высказался о будущем сына.
«У Леши уже есть три предложения из Европы. Зачем нам сегодня заходить в полупрофессиональные команды Турции, если там есть «Фенербахче» и «Галатасарай»? Надо анализировать и думать, в какие проекты и ради чего приходить», – сказал Шпилевский-старший.
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 28 турах.
- Шпилевского заменил Вадим Гаранин. В первом матче под его руководством нижегородцы уступили «Ахмату» в Грозном (0:2).
- Сам белорус может вскоре вернуться в «Кайрат».
