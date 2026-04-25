В Беларуси 18-летний молодой человек умер во время игры в футбол

В Минске трагедией закончился дворовый матч. 18-летний студент внезапно упал на поле и умер.

Инцидент произошел накануне вечером на стадионе столичной гимназии № 14.

В УСК по г. Минску подтвердили факт смерти.

«Молодой человек играл в футбол. Внезапно он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и упал. Прибывшими сотрудниками скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось», – рассказали правоохранители и пояснили, что смерть не носит криминального характера.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.