Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-спартаковец Шамар поделился впечатлениями от белорусского клуба

Экс-спартаковец Шамар поделился впечатлениями от белорусского клуба

12 марта, 22:49

Новичок «МЛ Витебск» Шамар Николсон высказался о первой тренировке в команде. Игрока арендовали у мексиканской «Тихуаны».

– Как тебе первая тренировка?

– Хорошая. Что-то новое. Мне понравилось, как мы ее провели, и хочется, чтобы были такие тренировки: простые и одновременно эффективные.

  • Рыночная стоимость Николсона – 3,2 миллиона евро.
  • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
  • Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
  • Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.
  • В феврале игрок вел переговоры с «Сочи», но сделка сорвалась.
  • «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории.

Источник: Bel.football
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Спартак Николсон Шамар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 