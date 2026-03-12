Экс-спартаковец Шамар поделился впечатлениями от белорусского клуба

Новичок «МЛ Витебск» Шамар Николсон высказался о первой тренировке в команде. Игрока арендовали у мексиканской «Тихуаны».
– Как тебе первая тренировка?
– Хорошая. Что-то новое. Мне понравилось, как мы ее провели, и хочется, чтобы были такие тренировки: простые и одновременно эффективные.
- Рыночная стоимость Николсона – 3,2 миллиона евро.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Спартак» с 2022 по 2025 год.
- Его статистика в московской команде: 57 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
- Красно-белые покупали Шамара за 8 млн евро, а затем бесплатно отпустили его в Мексику.
- В феврале игрок вел переговоры с «Сочи», но сделка сорвалась.
- «МЛ Витебск» в 2025 году выиграл белорусскую Высшую лигу впервые в истории.
Источник: Bel.football