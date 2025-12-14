Введите ваш ник на сайте
Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы

14 декабря, 13:42
8

Виктор Гончаренко вскоре возглавит сборную Беларуси. Раскрыты детали назначения.

«Гончаренко – новый тренер сборной Беларуси: бывший коуч ЦСКА, «Нижнего Новгорода» и «Урала» согласовал с АБФФ контракт до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц. На этом посту 48-летний белорус сменит испанца Карлоса Алоса, который возглавлял сборную последние несколько лет.

В тренерский штаб Гончаренко войдет Александр Ермакович – ради работы с другом в национальной команде Александр отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо». 20 декабря Виктор вернется из отпуска и вскоре после этого подпишет договор с федерацией», – написал источник.

  • Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН».
  • Он покинул нижегородский клуб в июне.
  • Сборная Беларуси ни разу не выходила на Евро/ЧМ.

Еще по теме:
В «Динамо Мх» приняли решение по Биджиеву 3
Бывший главный тренер ЦСКА может возглавить сборную Беларуси 4
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Беларусь. Высшая лига Беларусь Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
Интерес
1765710900
Отмучился в РПЛ! Удачи на "исторической Родине".
Ответить
bes 2
1765711858
с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.===А в россиских клубах он сколько получал ?
Ответить
volic
1765718705
У батьки не разгуляется с зарплатой.
Ответить
Spartak_forv@
1765724871
Возвращение в родную гавань
Ответить
