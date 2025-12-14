Раскрыта зарплата Гончаренко на новом месте работы

Виктор Гончаренко вскоре возглавит сборную Беларуси. Раскрыты детали назначения.

«Гончаренко – новый тренер сборной Беларуси: бывший коуч ЦСКА, «Нижнего Новгорода» и «Урала» согласовал с АБФФ контракт до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц. На этом посту 48-летний белорус сменит испанца Карлоса Алоса, который возглавлял сборную последние несколько лет.

В тренерский штаб Гончаренко войдет Александр Ермакович – ради работы с другом в национальной команде Александр отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо». 20 декабря Виктор вернется из отпуска и вскоре после этого подпишет договор с федерацией», – написал источник.