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  • Футболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь

Футболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь

Сегодня, 11:24

Дебютант Высшей лиги чемпионат Беларуси «МЛ Витебск» объявил на своей странице в соцсети о подписании защитника Захара Волкова. Клуб заключил трехлетний контракт с игроком сборной Беларуси.

  • 27-летний футболист в начале сезона-2024/25 провел 3 матча за «Химки», а затем перебрался в тульский «Арсенал», в составе которого принял участие в 12 матчах Первой лиги.
  • Ранее телеграм‑канал Sport Baza сообщал, что тульский «Арсенал» может лишиться 9 очков в Первой лиге из‑за якобы махинации при переходе Волкова из «Химок». По информации источника, «Химки» и «Арсенал» договорились организовать «скрытую аренду» футболиста.

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Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Россия. Первая лига Арсенал Химки МЛ Витебск Волков Захар
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