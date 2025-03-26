Футболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь

Дебютант Высшей лиги чемпионат Беларуси «МЛ Витебск» объявил на своей странице в соцсети о подписании защитника Захара Волкова. Клуб заключил трехлетний контракт с игроком сборной Беларуси.

27-летний футболист в начале сезона-2024/25 провел 3 матча за «Химки», а затем перебрался в тульский «Арсенал», в составе которого принял участие в 12 матчах Первой лиги.

Ранее телеграм‑канал Sport Baza сообщал, что тульский «Арсенал» может лишиться 9 очков в Первой лиге из‑за якобы махинации при переходе Волкова из «Химок». По информации источника, «Химки» и «Арсенал» договорились организовать «скрытую аренду» футболиста.