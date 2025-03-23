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  • С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»

С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»

Сегодня, 19:14
1

Тульский «Арсенал» подозревают в махинации в связи с переходом из «Химок» защитника Захара Волкова. Клуб Первой лиги могут лишить за это 9 очков.

Волков перешeл в «Химки» в январе 2022 года и заключил договор до лета 2026-го. Однако футболист сборной Беларуси перестал попадать в состав, и в середине 2024-го ему предложили два варианта – отправиться в дубль или уйти в аренду.

Уже в сентябре игрок заключил контракт с «Арсеналом» и отправился в Тулу. По регламенту ФНЛ лимит арендованных игроков в каждой команде – 5 человек. При этом на момент перехода Волкова у туляков уже было в составе пять арендованных футболистов (Григорий Жилкин, Андрей Никитин, Александр Коротков, Давид Ндука и Малик Одейинка).

По предварительным данным, «Химки» и «Арсенал» договорились организовать «скрытую аренду» футболиста. Подмосковный клуб расторг с игроком действующий контракт, но сразу же подписал с ним новый, который будет действовать с лета 2025 года.

Второй контракт не был нигде зарегистрирован и был просто «убран в стол» до того момента, как футболист вернется обратно из «Арсенала». В Туле же он выступал как свободный агент.

Параллельно при расторжении контракта была подписана бумага, по которой «Химки» должны выплачивать футболисту по 700 тысяч рублей в месяц. Официально – за расторжение контракта, но, согласно данным источника, это была часть схемы по выплате зарплаты, которая в «Арсенале» стала меньше как раз на эту сумму.

«Арсеналу» могут засчитать поражения в матчах, в которых принимал участие Волков. Речь идeт об играх с «Уралом» (3:0), «Балтикой» (0:0), «Уфой» (0:0), «Родиной» (1:1), «Чайкой» (2:2), «Шинником» (1:1) и «Аланией» (1:1). Еще в 4 встречах с его участием туляки проигрывали.

В таком случае клуб опустится в зону вылета, лишившись 9 очков, а в другой части таблицы также произойдут серьезные изменения.

  • Захар Волков провел за «Арсенал» 11 матчей в сезоне-2024/25 и не отметился результативными действиями. На старте сезона он принял участие в 3 встречах за «Химки».
  • Защитник выступал за подмосковный клуб с 2022 года.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Арсенал Химки Волков Захар
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Комментарии (1)
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fakeid
1742752772
так на бумаге же всё чисто. как они докажут, даже если это очевидно? подписи есть, будут трясти ими на слушании. а контракт в столе никто не видел.
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