Бывший белорусский игрок «Химок» пожаловался, что «не очень хорошо» чувствовал себя в России

Бывший защитник «Химок» Захар Волков поделился эмоциями от возвращения в родную Беларусь.

27-летний игрок теперь выступает за «МЛ Витебск».

Волков стоит 700 тысяч евро.

Всего Захар провел в РПЛ 23 матча, забил гол.

– Вы вернулись в чемпионат Беларуси. Как себя чувствуете после игры на все-таки более высоком уровне?

– Очень хорошо. Только положительные эмоции. Меня хорошо приняли в команде, я рад, что оказался здесь. И моя семья тоже, и родные, близкие – все рады этому. Вернулись в хорошем настроении.

– А в спортивном плане не ощущается это как некий шаг назад?

– Ну, это же можно расценивать по-разному. Понятно, что в ФНЛ в каких-то моментах выше уровнем, чем белорусский чемпионат, но не сказал бы, что есть какая-то колоссальная разница. Да, может быть, есть четыре-пять команд, которые сильнее, но остальные – плюс-минус такие же. Просто чемпионат там другой: много силовых единоборств и так далее. Тут можно расценивать как угодно.

Самое главное, что я себя чувствую хорошо морально. Вокруг меня хорошие люди, все довольны. Для меня это самое главное. Потому что был такой момент – я себя не очень хорошо в России чувствовал себя в моральном плане. Нет, с игровыми аспектами это не связано – были другие нюансы. А сейчас я вернулся домой – и у меня всe хорошо.