В «Химках» отреагировали на информацию о махинации с «Арсеналом»

«Химки» высказались о ситуации с защитником тульского «Арсенала» Захаром Волковым.
«Волков не является игроком футбольного клуба «Химки» и не имеет с клубом других договорных отношений», – сказали в пресс‑службе «Химок».
- Ранее телеграм‑канал Sport Baza сообщил, что тульский «Арсенал» может лишиться 9 очков в Первой лиге из‑за якобы махинации при переходе Волкова из «Химок». По информации источника, «Химки» и «Арсенал» договорились организовать «скрытую аренду» футболиста.
- Подмосковный клуб расторг с игроком действующий контракт, но сразу же подписал с ним новый, который будет действовать с лета 2025 года. Второй контракт не был нигде зарегистрирован и был просто «убран в стол» до того момента, как футболист вернется обратно из «Арсенала» уже в качестве свободного агента.
- Захар Волков провел за «Арсенал» 11 матчей в сезоне-2024/25 и не отметился результативными действиями. На старте сезона он принял участие в 3 встречах за «Химки».
- Защитник выступал за подмосковный клуб с 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»