Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов

Белорусский тренер Виктор Гончаренко рассказал о сотрудничестве с владельцами, президентами и генеральными директорами клубов РПЛ.

Гончаренко работал в России с 2013 по 2025 год.

Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН».

– Так получилось, что клубами, в которых вы трудились, руководили публичные личности – Капский, Галицкий, Гинер, Газизов, Иванов. С кем из них было комфортнее, проще? Если такое слово здесь вообще уместно.

– Со всеми интересно, потому что все они – люди яркие. Общение с тем же Галицким не может не оставить впечатления, в нем много спорного, много непонятного.

Гинер – энциклопедия знаний, там истории, которые он любит рассказывать. Иванов – это эмоции, отеческое отношение к тебе, команде, поддержка во всем. Газизов – друг.

Не надо забывать, что в ЦСКА мы долго работали с генеральным директором Романом Бабаевым, а на финальном этапе нашего пребывания также был Максим Орешкин, суперадекватный, очень хороший управленец.

Поэтому можно отметить всех. Когда проходит время, ты не можешь говорить, что с кем-то было некомфортно. Разве что только в «Кубани» у нас ни с кем не сложилось.