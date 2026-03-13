Глушенков сказал, что больше расстроился непризнанию лучшим игроком одного из матчей, чем проигрышу титула

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что чувствовал когда команда не выиграла чемпионский титул в прошлом сезоне.

– Как в команде отнеслись в прошлом году к тому, что чемпионство упустили?

– Обидно, конечно же. Решили, наверное, что в этом году нужно реабилитироваться.

– Мостовой пришел к нам в последнем туре на флэш-интервью и разговаривать даже не хотел. Что в раздевалке было?

– Ничего, тишина была.

– А ты сильно расстроился из-за того, что переходил в «Зенит», чтобы быть чемпионом, и этого не случилось?

– Да ничего страшного, это же не последний мой чемпионат.

– Ну ты больше расстроился, чем когда тебя не признали лучшим игроком в матче с «Краснодаром»?

– Тогда больше.

– В какой момент, когда ты шел на флэш-интервью, ты сказал, что сейчас устроишь им такое, что они запомнят это надолго?

– Когда ко мне Антоха [Макаренко из пресс-службы «Зенита»] подошел и говорит: «Пойдем». Я спросил: «Почему я?» Он такой: «Ты идешь туда разговаривать, а Луис Энрике – туда». Я такой: «А, ну понял».

Я ему, во-первых, сказал, что никуда не пойду. Он такой: «Иди». Я: «Не пойду». Он: «Иди». Я такой: «Ну ладно, я схожу сейчас тогда».