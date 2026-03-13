  Глушенков сказал, что больше расстроился непризнанию лучшим игроком одного из матчей, чем проигрышу титула

Глушенков сказал, что больше расстроился непризнанию лучшим игроком одного из матчей, чем проигрышу титула

13 марта, 09:22
3

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что чувствовал когда команда не выиграла чемпионский титул в прошлом сезоне.

– Как в команде отнеслись в прошлом году к тому, что чемпионство упустили?

– Обидно, конечно же. Решили, наверное, что в этом году нужно реабилитироваться.

– Мостовой пришел к нам в последнем туре на флэш-интервью и разговаривать даже не хотел. Что в раздевалке было?

– Ничего, тишина была.

– А ты сильно расстроился из-за того, что переходил в «Зенит», чтобы быть чемпионом, и этого не случилось?

– Да ничего страшного, это же не последний мой чемпионат.

– Ну ты больше расстроился, чем когда тебя не признали лучшим игроком в матче с «Краснодаром»?

– Тогда больше.

– В какой момент, когда ты шел на флэш-интервью, ты сказал, что сейчас устроишь им такое, что они запомнят это надолго?

– Когда ко мне Антоха [Макаренко из пресс-службы «Зенита»] подошел и говорит: «Пойдем». Я спросил: «Почему я?» Он такой: «Ты идешь туда разговаривать, а Луис Энрике – туда». Я такой: «А, ну понял».

Я ему, во-первых, сказал, что никуда не пойду. Он такой: «Иди». Я: «Не пойду». Он: «Иди». Я такой: «Ну ладно, я схожу сейчас тогда».

  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место в РПЛ. До этого клуб выиграл 6 чемпионатов России подряд.
  • Глушенков играет за петербуржцев с лета 2024 года.

Еще по теме:
Червиченко – об игроке «Зенита»: «Странноватый парень со звездняком» 12
Орлов – о Глушенкове: «Полное разочарование» 15
Глушенков выбрал самых сложных соперников в РПЛ 2
Источник: ютуб-канал «ЗЕНИТ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
bset
1773384187
Я вот не понимаю, как его до сих пор держат в Зените? Тренера ни во что не ставит. Считает себя звездой. Якобы доказывать никому ничего не должен. Личные трофеи ставит выше командных. Пинка ему и чтоб до второй лиги долетел.
Ответить
andr45
1773400292
ГЛУШЕНКОВ Надо любить себя в футболе, а не футбол в себе
Ответить
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
1
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Все новости
