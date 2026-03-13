Глушенков объяснил, почему редко общается с журналистами

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что ему не нравятся вопросы представителей прессы.
– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.
– Ничего. Я не собираюсь общаться.
– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?
– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 23 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
- Он выступает за петербуржцев с лета 2024 года.
Источник: ютуб-канал «ЗЕНИТ»