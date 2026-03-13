Глушенков объяснил, почему редко общается с журналистами

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что ему не нравятся вопросы представителей прессы.

– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.

– Ничего. Я не собираюсь общаться.

– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?

– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать.