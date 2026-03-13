Глушенков объяснил, почему редко общается с журналистами

13 марта, 08:16
5

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что ему не нравятся вопросы представителей прессы.

– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.

– Ничего. Я не собираюсь общаться.

– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?

– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 23 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
  • Он выступает за петербуржцев с лета 2024 года.

Источник: ютуб-канал «ЗЕНИТ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1773380035
Глушенков: Я не собираюсь общаться. Потому, что я быдло.
Ответить
Красногвардейчик
1773382621
Ты лучше скажи, какую чушь ты постоянно сам несёшь)) У самого непорядок с головой, а журналисты виноваты?))
Ответить
Shak71
1773383677
Просто трудно общаться с людьми, будучи умственно отсталым...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773384107
Глушенок, не век,треть века прожито,ты посмотри на рожу то
Ответить
BarStep
1773392116
Во как! Всякие там шнеки, красноармейчики и женьки-шмоньки только «вчера» навзрыд рассказывали нам всем какую пургу несут эти «журналисты», а сегодня переобулись в полете своих «скакунов»!!?? Ааа, забыл совсем, - это же другое:) Это же (тоже самое), игрок ненавистного им Зенита сказал.. Гы-гы если что
Ответить
