Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров назвал двух игроков, с которыми у «Спартака» нет перспективы

Быстров назвал двух игроков, с которыми у «Спартака» нет перспективы

13 марта, 12:15
10

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы команды в этом сезоне.

«Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.

Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого.

У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее.

Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным – это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», – сказал Быстров.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 20 туров. Отставание от лидера составляет 8 очков.
  • 32-летний полузащитник Роман Зобнин в этом сезоне сыграл за красно-белых 22 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • 34-летний нападающий Антон Заболотный в этом сезоне провел за «Спартак» 14 встреч, отметился 3 ассистами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Заболотный Антон Зобнин Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1773394156
...согласен с Быстровым, это игроки ситуативной ротации...
Ответить
tawriches
1773396087
FROLL007
1773397021
Заболотный ещё играет? Я думал его давно выгнали. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1773397248
А как же Рябчук, Ву, Максименко и не только
Ответить
Ollegator
1773397779
джику, денисов, ву, максименко - вот проблемы. Уберите Зобнина и Заболотного - ничего не изменится
Ответить
Spartak_forv@
1773400742
Так они вроде не основные, странный Володька...
Ответить
OldenVad
1773402940
Каррера говорил, что не важно сколько ты пропустил, важно забить больше.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773404560
У свинарни традиция наступать на одни и те же грабли каждый год. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1773409242
...Точно не вектор развития команды... слова какие знает... а смысл?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 