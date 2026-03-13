Быстров назвал двух игроков, с которыми у «Спартака» нет перспективы

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы команды в этом сезоне.

«Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.

Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого.

У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее.

Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным – это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», – сказал Быстров.