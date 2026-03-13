Быстров назвал двух игроков, с которыми у «Спартака» нет перспективы

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы команды в этом сезоне.
«Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча он пропустил уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.
Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого.
У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее.
Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным – это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», – сказал Быстров.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 20 туров. Отставание от лидера составляет 8 очков.
- 32-летний полузащитник Роман Зобнин в этом сезоне сыграл за красно-белых 22 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- 34-летний нападающий Антон Заболотный в этом сезоне провел за «Спартак» 14 встреч, отметился 3 ассистами.
Источник: «Спорт-Экспресс»