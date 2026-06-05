Батраков высказался о переговорах по трансферу в «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал интерес к нему со стороны «ПСЖ».
– Сразу после финала Лиги чемпионов ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
– Стеб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
– Тебя это бесит?
– Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил.
– Смолов говорил, что тебе не нужно переходить в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» сильно выше».
– Это видение Федора. У кого-то оно может быть другим.
– А у тебя оно какое?
– Никакое.
– В чем тебе обязательно нужно прибавить, чтобы заиграть в клубе уровня «ПСЖ»?
– Во всем.
– А ты бы смог так два часа носиться без мяча, как игроки «Арсенала»? Это твое?
– Не знаю. У «Локомотива» владение мячом, думаю, тоже ниже среднего по лиге. Мне это нормально, все равно получаю удовольствие.
– Ты погружен в переговоры с «ПСЖ»?
– Лично со мной никто не общался. Если что-то происходит между клубами, агенты мне сообщают. Но сейчас, пока я в сборной, попросил ничего не говорить.
– Ты учишь французский язык?
– С чего бы?
– А другой иностранный?
– Только английский.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.