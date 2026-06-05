Батраков высказался о переговорах по трансферу в «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал интерес к нему со стороны «ПСЖ».

– Сразу после финала Лиги чемпионов ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?

– Стеб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.

– Тебя это бесит?

– Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил.

– Смолов говорил, что тебе не нужно переходить в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» сильно выше».

– Это видение Федора. У кого-то оно может быть другим.

– А у тебя оно какое?

– Никакое.

– В чем тебе обязательно нужно прибавить, чтобы заиграть в клубе уровня «ПСЖ»?

– Во всем.

– А ты бы смог так два часа носиться без мяча, как игроки «Арсенала»? Это твое?

– Не знаю. У «Локомотива» владение мячом, думаю, тоже ниже среднего по лиге. Мне это нормально, все равно получаю удовольствие.

– Ты погружен в переговоры с «ПСЖ»?

– Лично со мной никто не общался. Если что-то происходит между клубами, агенты мне сообщают. Но сейчас, пока я в сборной, попросил ничего не говорить.

– Ты учишь французский язык?

– С чего бы?

– А другой иностранный?

– Только английский.