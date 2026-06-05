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Карпину пришлось отжиматься на тренировке сборной России

Сегодня, 11:36
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в упражнении на тренировке. Оно заключалось в ударах по воротам.

Карпину пришлось отжаться 30 лет. О выполненных отжиманиях главный тренер сообщил тренеру вратарей Виталию Кафанову, который теперь работает и в ЦСКА, где будет отвечать за стандартные положения.

  • 28 мая Россия на выезде проиграла Египту (0:1).
  • В июне у сборной будет еще два товарищеских матча – с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня).
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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NewLife
1780649206
После честной двадцаки дальше появился читинг😉
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evgevg13
1780651296
Редакторы Бомбы. Поздравляю с пробитием очередного днища! Карпину пришлось отжаться 30 лет. Это что-то.
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Alexander.saf
1780651349
Физрук
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АЛЕКС 58
1780659696
30 лет отжиматься? По ком дурка плачет,по автору поста или по пуделю?
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Император 1
1780660805
Бедный Карп 30 лет отжимается 🤣
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