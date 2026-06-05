Карпину пришлось отжиматься на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в упражнении на тренировке. Оно заключалось в ударах по воротам.
Карпину пришлось отжаться 30 лет. О выполненных отжиманиях главный тренер сообщил тренеру вратарей Виталию Кафанову, который теперь работает и в ЦСКА, где будет отвечать за стандартные положения.
- 28 мая Россия на выезде проиграла Египту (0:1).
- В июне у сборной будет еще два товарищеских матча – с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня).
- Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Бомбардир»