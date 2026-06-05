Карпину пришлось отжиматься на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поучаствовал в упражнении на тренировке. Оно заключалось в ударах по воротам.

Карпину пришлось отжаться 30 лет. О выполненных отжиманиях главный тренер сообщил тренеру вратарей Виталию Кафанову, который теперь работает и в ЦСКА, где будет отвечать за стандартные положения.