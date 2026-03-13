  • Экс-футболист пяти клубов РПЛ рассказал о пристрастии к алкоголю

Экс-футболист пяти клубов РПЛ рассказал о пристрастии к алкоголю

13 марта, 14:29
1

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа признался, что из-за депрессии пристрастился к употреблению алкогольных напитков.

«После 32 у меня распался брак, и я начал пить алкоголь. Я пил всe – виски, текилу, водку. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, (она началась) после брака.

Я играл в футбол, у меня в жизни было всe нормально. Но в 32-33 года я понял, что не живу со своими детьми, я ушeл в другой дом. Когда я играл в футбол, то отвлекался, но всe равно всегда думал о детях, а затем пил алкоголь.

И я себя оправдывал: «Я пью, потому что мне просто нравится». Но депрессия становилась хуже и хуже. Но последний год я больше не пью. Я понял, что мне это никогда и не нравилось.

Вообще, я впервые попробовал алкоголь как раз в 32 года. Даже когда отмечали, я пил воду. И не курил, кальян попробовал тоже примерно в это время. Да, есть моменты, когда можно. Папа иногда любит выпить вино.

У меня хорошие отношения с российском послом в Эквадоре. Он пригласил меня в свой дом и предложил выпить водки. Как я могу отказаться?

Пробовал ли я самогон? Конечно, один раз, и, думаю, это был последний! Это было очень жeстко. Кто угостил? Не скажу (смеeтся)», – сказал Нобоа.

Источник: «Друзья Фортуны»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Ростов Рубин Динамо Нобоа Кристиан
Комментарии (1)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773401483
РФСПРФ долой бухло из российского футбола ⚽️
