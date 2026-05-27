  • Сычева отвергли в раздевалке «Марселя»: «Отвернулись и не стали со мной разговаривать»

Сычева отвергли в раздевалке «Марселя»: «Отвернулись и не стали со мной разговаривать»

Сегодня, 00:23
1

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился воспоминаниями о начальном периоде в «Марселе».

  • Провансальцы купили форварда у «Спартака» за 3 миллиона евро.
  • Он выступал за «Марсель» в 2003 году, после чего ушел в «Локомотив».
  • Во Франции Сычев забил 7 голов в 44 матчах.

«Мой первый заход в раздевалку «Марселя» был для меня стрессовым. Меня не приняли в раздевалке, не стали разговаривать на английском. Хотя все его знали, Бартез и Лебеф вообще в Англии играли.

После первой тренировки я спросил, куда свои портки положить, а со мной никто не стал разговаривать. Отвернулись. Это было неприятно.

Потом я выучил французский, и однажды, когда мы отмечали какую-то победу, выпил шампанского, чуть расхрабрился и спросил: «Ребят, могли бы тогда помочь адаптироваться, я молодой, это был мой первый день».

А мне ответили: «А че мы тебе должны помогать? Ты наш язык выучи, тогда будем помогать». Очень много снобизма в этих словах было.

Но я потом переосмыслил эти слова. А почему нет? С одной стороны, это правильно. Мне дали понять, что я должен учить язык. И когда я это сделал, ко мне по-другому начали относиться болельщики, игроки, СМИ.

Я хочу, чтобы мою страну уважали. В чем проявляется уважение со стороны легионера? Ты учишь язык, историю. Не надо лепетать на нем как философ, но базово язык, культуру, историю ты должен знать.

Это банальные инструменты, которые должен выполнять игрок, приезжающий в чужую страну», – сказал Сычев.

Источник: Smol Talk
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Марсель Сычев Дмитрий
рылы
1779831433
хреново зашёл на хату, получается. видать, в раздевалку заранее задвинули маляву, что он из спартага! ну его там и определили в спартачи, выделили место под шконкой)
Ответить
