Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о состоянии Евгения Алдонина.

– С Алдониным давно общались?

– Пару дней назад созванивались. Голос бодрый, он вообще боец! Евгений уверен, что справится. Мы все знаем, что он справится. В ближайшем будущем ждем его на наших мероприятиях. Знаю, что скучает по паделу, футболу, да и в целом по общению. Думаю, скоро присоединится к нам и будет радовать детей своей игрой.

– Его болезнь многих шокировала.

– Это жизнь. Тут нельзя ничего загадывать. Главное – футбольное сообщество, да и не только футбольное, сплотилось в этой непростой ситуации. Эмоции, посыл, вера – все это поможет ему справиться. Я в это верю.