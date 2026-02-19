Введите ваш ник на сайте
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком

19 февраля, 14:19
4

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о состоянии Евгения Алдонина.

– С Алдониным давно общались?

– Пару дней назад созванивались. Голос бодрый, он вообще боец! Евгений уверен, что справится. Мы все знаем, что он справится. В ближайшем будущем ждем его на наших мероприятиях. Знаю, что скучает по паделу, футболу, да и в целом по общению. Думаю, скоро присоединится к нам и будет радовать детей своей игрой.

– Его болезнь многих шокировала.

– Это жизнь. Тут нельзя ничего загадывать. Главное – футбольное сообщество, да и не только футбольное, сплотилось в этой непростой ситуации. Эмоции, посыл, вера – все это поможет ему справиться. Я в это верю.

  • 22 ноября стало известно, что Алдонин борется с раком поджелудочной железы.
  • Экс-игрок ЦСКА говорил, что лечится в Германии.
  • Для Алдонина собрали несколько миллионов рублей на благотворительном аукционе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий Алдонин Евгений
Император 1
1771500558
Здоровья
Ответить
477
1771506060
Если Женя боец то хрен он вам скажет что ему плохо . уважение ему
Ответить
477
1771506340
Женя держу кулаки за ТЕБЯ
Ответить
Айболид
1771507931
Евгению - сил ,веры в себя и в итоге - волевой победы над недугом !
Ответить
  • Читайте нас: 