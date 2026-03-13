  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» наказали за разгромленный туалет на стадионе «Динамо»

«Спартак» наказали за разгромленный туалет на стадионе «Динамо»

13 марта, 18:52
8

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу «Динамо» на болельщиков «Спартака».

  • Команды 5 марта провели первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «ВТБ Арене».
  • Динамовцы разгромили соперника со счетом 5:2.
  • После матча фанаты красно-белых разгромили туалет и сиденья на трибунах.

«За неподобающее поведение команды «Динамо» (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф «Динамо» – 50 тысяч рублей, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также болельщики красно‑белых совершили неправомерные действия. После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей.

Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити.

«Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тысяч рублей«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (8)
БеZуМныЙ
1773418031
Как всегда насвинячили. )))
lordmrv
1773419148
Интересно, одних за маты на 50, других на 100. В кричалках количество х..в считали, али как?
Правдоруб100
1773433597
Давно пора фанатов "Спартака" не пускать на стадионы страны! Всю жизнь они гадили стране, своей же команде, которой счёт выкатили далеко не в первый раз. Всё потому, что они не болеют за "Спартак", они делают вид, скрывая свою экстремистскую сущность. Реальные бандиты, хулиганы, экстремисты!!!
vvv123
1773656391
Свини замочили сортир? Это же надо же!
suchi-69
1773657136
Свиням говном стены мазать не привыкать
alefreddy
1773753582
все списали за год на фанатов
