«Спартак» наказали за разгромленный туалет на стадионе «Динамо»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу «Динамо» на болельщиков «Спартака».

Команды 5 марта провели первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «ВТБ Арене».

Динамовцы разгромили соперника со счетом 5:2.

После матча фанаты красно-белых разгромили туалет и сиденья на трибунах.

«За неподобающее поведение команды «Динамо» (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф «Динамо» – 50 тысяч рублей, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также болельщики красно‑белых совершили неправомерные действия. После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей.

Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити.

«Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тысяч рублей«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.