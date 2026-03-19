Комментарий Галактионова после вылета «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о кубковом поражении от «Крыльев Советов» (2:2, 4:5 по пенальти).

– Стандартный вопрос по игре. Что не получилось?

– Не получилось стандартно победить. В первом тайме была равная игра, сперва повели, потом упустили преимущество в концовке тайма. Корректировки, сделанные во втором тайме, добавили преимущество – не хватило завершающей точки. Мы не решили глобальную задачу. Жаль, что мы заканчиваем наш турнирный путь.

Мы не вытянем, если будем играть с десятью футболистами на два турнира. Была проведена ротация. Когда играем с третьего на четвертый день, это одна история. Но со второго на третий – другая. Нужна была ротация, чтобы мы не потеряли людей на чемпионат.

– На что претендует «Локомотив» в чемпионате сейчас?

– Набирать очки. Доставать лидеров, укреплять свои позиции в чемпионате. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выигрывать. Нужно набирать очки. Наше мнение, «Локомотив» является участником гонки лидеров.