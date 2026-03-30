  ЭСК РФС вынесла решение по спорному моменту в дерби «Спартак» – «Динамо»

ЭСК РФС вынесла решение по спорному моменту в дерби «Спартак» – «Динамо»

30 марта, 16:50
21

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС проанализировала спорный эпизод на 34-й минуте кубкового дерби между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

  • Нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против динамовского защитника Дэвида Рикардо.
  • Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.
  • Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.

Момент на 34-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Спартака» Манфреда Угальде

Решение: судья правильно не удалил с поля Угальде

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные.

Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником.

Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации.

Источник: сайт РФС
Комментарии (21)
Юбиляр
1774879512
ЧТД ! Тоже самое и я сказал без ЭСК ! Гыгыгы
Дубина
1774880663
У питарской шелухони за такое даже не свиснул бы!
suchi-69
1774880913
Кирюша Левников (+ его папа) и свини - это ж классика жанра, хоть ссы в глаза
Цугундeр
1774881595
Да чисто игровой момент! Просто погладил. Это же не Вендел-зверюга! Тот вообще ногу в живот Зобы по колено вворачивал..)))
GermanVo
1774881765
По чесноку, ну это чисто кк.
ПалкоВводецъ007
1774883395
Опять судьи в очереди стоят в Тушинскую харчевню. Стыдно за антинародных. гыгыгы
Semenycch
1774883879
Члены ЭСК РФС носят красно-белые трусы и похрюкивают перед сном? Такое нарушение правил однозначно нужно карать красной!
FWSPM
1774916390
на стоп кадре выглядит как удаление в динамике не видел. вцелом надо почаще за такое удалять что бы футболисты не шли в такие подкаты
