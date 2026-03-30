ЭСК РФС вынесла решение по спорному моменту в дерби «Спартак» – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС проанализировала спорный эпизод на 34-й минуте кубкового дерби между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

Нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против динамовского защитника Дэвида Рикардо.

Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.

Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.

Момент на 34-й минуте – проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Спартака» Манфреда Угальде

Решение: судья правильно не удалил с поля Угальде

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные.

Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником.

Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации.