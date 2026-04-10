Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что его команде не повезло в серии пенальти в матче FONBET Кубка России со «Спартаком».
- Во втором раунде полуфинала Пути регионов красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).
- По ходу игры полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.
– Много моментов было у нас, я считаю. Относительно много. Могли, конечно, их реализовывать, но получилось то, что получилось. Серия пенальти – это в любом случае лотерея. Не повезло, что поделать.
Как удалось отбить пенальти в игре? Просто готовились, я смотрел, кто куда бьет. В принципе, это все.
Спасибо болельщикам, очень помогли, если честно. Очень хорошие эмоции от игры – не от результата, конечно, а от атмосферы в принципе.
– В концовке матча вы практически сделали голевую передачу на Андрея Мостового. Скажите, так и задумывали?
– Нет, я хотел на Соболева отдать пас.
- «Зенит» выбыл из розыгрыша FONBET Кубка России.
- 27-летний Латышонок в этом сезоне провел 13 матчей за клуб, пропустил 12 голов, провел 6 игр на ноль.
Источник: «Матч ТВ»