Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что его команде не повезло в серии пенальти в матче FONBET Кубка России со «Спартаком».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

По ходу игры полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.

– Много моментов было у нас, я считаю. Относительно много. Могли, конечно, их реализовывать, но получилось то, что получилось. Серия пенальти – это в любом случае лотерея. Не повезло, что поделать.

Как удалось отбить пенальти в игре? Просто готовились, я смотрел, кто куда бьет. В принципе, это все.

Спасибо болельщикам, очень помогли, если честно. Очень хорошие эмоции от игры – не от результата, конечно, а от атмосферы в принципе.

– В концовке матча вы практически сделали голевую передачу на Андрея Мостового. Скажите, так и задумывали?

– Нет, я хотел на Соболева отдать пас.