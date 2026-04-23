Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост по итогам матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:2).

«Краснодар» сегодняшним матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть. Спасибо за внимание», – написал Генич.