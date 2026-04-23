Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост по итогам матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (1:2).
«Краснодар» сегодняшним матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть. Спасибо за внимание», – написал Генич.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Ее автор – Андрей Ерофеев.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне. «Зенит» отстает на одно очко. Завершится сезон РПЛ 17 мая.
Источник: телеграм-канал Константина Генича