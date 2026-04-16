  • Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать»

Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать»

Сегодня, 11:38
22

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота питерцев в матче FONBET Кубка России.

В игре второго этапа полуфинала Пути регионов со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) главный судья Артем Чистяков в конце первого тайма указал на «точку» за нарушение футболиста вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Нельзя такие пенальти давать. Футбол нужен, чтобы кто‑то кого‑то обыграл, перехитрил, забил голы. Здесь Барко выиграл позицию, мяч у него, он спокойно может его контролировать. То касание, которое сделал Луис Энрике не было таким фатальным, Барко мог играть дальше. Но он понимает, что за такие моменты дают пенальти, он падает и зарабатывает 11‑метровый удар», – сказал Аршавин.

  • Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.
  • Петербуржцы выбыли из розыгрыша FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Спартак Аршавин Андрей Чистяков Артем
Комментарии (22)
Bomjipidary
1776334028
Это тебе нельзя давать, ты потом всех бросаешь и за сокращение алиментов судишься, позорище!!! Вот не зря б. О. М. Ж. Ы -гнилые
MrSmit
1776334064
Щенок падает в штрафной, сам. Наказывают Махачкалу, нормально.
NewLife
1776334256
"Барко мог играть дальше." Дистанционный физиолог. Что тогда делать со всеми блохастыми немытыми симулянтами, которые падают от дуновения ветра, демонстрируют смертельную агонию, а потом продолжают бегать, как ни в чем не бывало)
FWSPM
1776334297
в ворота зенита вобще нельзя ставить пенальти... что делать и кто виноват?
NewLife
1776334583
Вспомнился Паредес, который при любом единоборстве хватался обеими руками зв лицо и падал. Б@мжатские традиции живут при помощи мантуашки и боррелиоза.
Цугундeр
1776334838
))) Двенадцать розовых апостолов..))) Сколько же вас?))
Бумбраш
1776335130
Лучше бы молчал ,чипсовый газовичок
subbotaspartak
1776337223
...он понимает, что за такие моменты дают пенальти, он падает... Соболь бы стоял? Нет, он бы танцевать начал...
Стыдно
1776338040
Рыла мрази все купили!!!
алдан2014
1776338277
Хорошо в очках ходить. Когда,что то не нужно видеть,то можно снять. Андрей,тут не было симуляции. Ты лучше над теперь уже вашим дельфином понаблюдай. А Барко и не захотел позориться,катнул мяч по центру. Подачки не нужны
