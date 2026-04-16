Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота питерцев в матче FONBET Кубка России.

В игре второго этапа полуфинала Пути регионов со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) главный судья Артем Чистяков в конце первого тайма указал на «точку» за нарушение футболиста вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Нельзя такие пенальти давать. Футбол нужен, чтобы кто‑то кого‑то обыграл, перехитрил, забил голы. Здесь Барко выиграл позицию, мяч у него, он спокойно может его контролировать. То касание, которое сделал Луис Энрике не было таким фатальным, Барко мог играть дальше. Но он понимает, что за такие моменты дают пенальти, он падает и зарабатывает 11‑метровый удар», – сказал Аршавин.