Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев дал пресс-конференцию по итогам проигранного матча с «Краснодаром».

Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Краснодар» победил в серии пенальти после двух нулевых ничьих.

В суперфинале турнира «быки» сыграют 24 мая со «Спартаком» в «Лужниках».

«Динамо» вылетело из Кубка.

– Есть ли у команды комплекс «Краснодара»? Какая мотивация будет на следующую игру?

– Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный.

– Чего не хватило для победы?

– И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное. Были подходы, заходили в штрафную.

Да, «Краснодар» иногда перехватывал инициативу, во втором тайме мы ее перехватили. Надо было выжать максимум.

– Что изменится в вашей игре с «Краснодаром» в РПЛ в понедельник?

– Что‑то поменяется. Надо посмотреть, что у нас по повреждениям, какие футболисты смогут помочь.

– Как оцените сейв Скопинцева носом?

– Честно, не видел. Видел, что вытащил удар, он молодец.

– Почему сняли с игры Бителло? Понимали, что близится серия пенальти?

– Понимал. Это уже игроки просили, Бителло подошел сказал, что у него задняя [поверхность бедра болит]. И Макс Осипенко показал, что ему нужно [замениться]. Если бы все было нормально, я бы их не менял.

– Какой итог весенней части сезона для команды под вашим руководством вы можете подвести?

– За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов.

Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело – готовить команду к следующей игре.

– Понятно, что решение будет принимать руководство клуба. Но вы бы лично хотели продолжить работу в «Динамо» в следующем сезоне?

– А есть те, кто не хотел бы? Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо»? Неуместный вопрос.