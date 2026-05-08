Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями после выигранного матча с «Динамо».

Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Краснодар» победил в серии пенальти (6:5) после двух нулевых ничьих.

В суперфинале турнира «быки» сыграют 24 мая со «Спартаком» в «Лужниках».

«Динамо» вылетело из Кубка.

«Матч был сложным. Создали много голевых моментов, но мяч не хотел залетать в ворота.

Хорошо, что получилось победить по пенальти», – сказал Кордоба.