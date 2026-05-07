  • Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал

Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал

Вчера, 00:42
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«Спартак» с победой! Не сказать, что он сегодня сильно лучше играл. Если брать весь матч. Но в этом есть какая-то справедливость. Там не в спешке меняли тренера, он что-то успел построить, наладил игру.

А ЦСКА сейчас – это, можно сказать, Кирилл Глебов! Вышел хромым, больным. Но сделал больше, чем мог. Пока был в состоянии ползать – бегал быстрее соперника. Но все равно сломался!» – написал Губерниев.

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1778112878
Губе бы помолчать. Достал уже всех ,лыжник
Ответить
Бумбраш
1778120106
Губерниев,Григорян,Генич ,сплошное Гамно.эти люди омрачили матч своим присутствием...
Ответить
oyabun
1778126438
Глебов реально восхитил своей самоотверженностью. Здоровья парню!
Ответить
andr45
1778139594
ГУБЕРНИЕВ «Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится!» «Советую уже сейчас готовить компенсацию за увольнение Карседо. Она будет внушительной»
Ответить
