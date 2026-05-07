Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«Спартак» с победой! Не сказать, что он сегодня сильно лучше играл. Если брать весь матч. Но в этом есть какая-то справедливость. Там не в спешке меняли тренера, он что-то успел построить, наладил игру.

А ЦСКА сейчас – это, можно сказать, Кирилл Глебов! Вышел хромым, больным. Но сделал больше, чем мог. Пока был в состоянии ползать – бегал быстрее соперника. Но все равно сломался!» – написал Губерниев.