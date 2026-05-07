Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).
«Спартак» с победой! Не сказать, что он сегодня сильно лучше играл. Если брать весь матч. Но в этом есть какая-то справедливость. Там не в спешке меняли тренера, он что-то успел построить, наладил игру.
А ЦСКА сейчас – это, можно сказать, Кирилл Глебов! Вышел хромым, больным. Но сделал больше, чем мог. Пока был в состоянии ползать – бегал быстрее соперника. Но все равно сломался!» – написал Губерниев.
- Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева