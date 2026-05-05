Назначения судей на матчи «Спартак» – ЦСКА и «Краснодар» – «Динамо»

РФС определил арбитров и инспекторов на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

6 мая (среда)

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

7 мая (четверг)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.