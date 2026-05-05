  • Назначения судей на матчи «Спартак» – ЦСКА и «Краснодар» – «Динамо»

Назначения судей на матчи «Спартак» – ЦСКА и «Краснодар» – «Динамо»

5 мая, 11:18
18

РФС определил арбитров и инспекторов на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

6 мая (среда)

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

7 мая (четверг)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Динамо Краснодар Левников Кирилл Чистяков Артем
Комментарии (18)
Интерес
1777970677
К концу дня почитаю мнение местных "специалистов", чем чреваты эти назначения, кто кому служит и какие перспективы участников противостояния, исходя из этого. Пока мне всё равно, и назначения не произвели никакого внятного впечатления...
АЛЕКС 58
1777971836
Спартак-ЦСКА очередной судейский скандал
рылы
1777974662
по традиции, заранее поздравляем внезапно разбогатевшего левникова. ему как раз не хватало нескольких чемоданов с логотипом лукойла, чтобы достроить дом в барвихе.
rash1959
1777974836
Там в рпл что ни судья, то можно к реальному судье направлять.
ySS
1777977001
Назначение Карасёва пахнет скандалом, в чью пользу, да в любую)
suchi-69
1777979340
Хана каням
Strig
1777981456
будут пендали... а судьи в стороне
a_who
1778040129
карасёв ? хреново.
