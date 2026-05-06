Зобнин: «Москва – красно-белая»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после кубковой победы над ЦСКА (1:0).
«Сегодня Москва – красно-белая. Очень рады выиграть и пройти в суперфинал», – сказал Зобнин.
- Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
Источник: «Матч ТВ»