Карседо прокомментировал отставку Челестини

5 мая, 11:57
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА перед матчем команд.

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини – хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», – сказал Карседо.

  • Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдeт в среду, 6 мая. Начало – в 20:00 мск.
  • 4 мая ЦСКА объявил об отставке Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Интерес
1777972915
Кто болеет до Карседо-не дотянет до обеда.Вперёд,ЦСКА, пусть ты и полумёртвый.
Красногвардейчик
1777973539
Ну вам и карты в руки дали вдобавок, полный комплект ,,антиармейцев,, назначили в судьи, что в поле, что на ВАРеве....думаю финал Краснодар-Спартак уже заранее решён РФС
гууд
1777974898
А спартаковский тренер пойдет протоптоной дорожкой... хороший результат, продление контракта и на выход с неустойкой))) следующий на выход
FWSPM
1777992388
будешь заниматься ерундой и ставить в состав срунов типа денисова поедешь следом
