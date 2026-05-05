Карседо прокомментировал отставку Челестини

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА перед матчем команд.
«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини – хороший профессионал, хорошо работает.
Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», – сказал Карседо.
- Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдeт в среду, 6 мая. Начало – в 20:00 мск.
- 4 мая ЦСКА объявил об отставке Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Матч ТВ»