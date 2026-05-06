Гол-шедевр Литвинова открыл счет в дерби «Спартак» – ЦСКА

В эти минуты проходит кубковый матч между «Спартаком» и ЦСКА. В первом тайме счет открыли хозяева.
Отличился Руслан Литвинов. Его удар оказался неберущимся для голкипера Владислава Торопа. Он заменяет травмированного Игоря Акинфеева.
- Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России началась в 20:00 мск.
- Победитель выйдет в суперфинал турнира, где встретится с победителем противостояния «Краснодара» и «Динамо». Главный матч турнира состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники», где «Спартак» брал Кубок в 2022 году.
