Аршавин – о попадании 78-летнего Адвоката на ЧМ-2026: «В очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о работе Дика Адвоката во главе сборной Кюрасао.

78-летний тренер впервые вывел Кюрасао на ЧМ.

В группе ЧМ-2026 команда из КОНКАКАФ сыграет с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

Турнир стартует 11 июня.

«Я, наверное, никогда бы не узнал о сборной Кюрасао по футболу, если бы там не работал Дик Адвокат. Я порадовался, когда услышал, что команда Адвоката вышла на чемпионат мира. Обычно люди откладывают на пенсию, а Адвокат в очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию! Вместо этого подписал много выгодных контрактов.

Честно, не знаю, во что играет команда Кюрасао. Наверное, ни во что. Просто Адвокат, как обычно, показал себя удачливым тренером», – сказал Аршавин.