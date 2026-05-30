Аршавин – о попадании 78-летнего Адвоката на ЧМ-2026: «В очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о работе Дика Адвоката во главе сборной Кюрасао.
- 78-летний тренер впервые вывел Кюрасао на ЧМ.
- В группе ЧМ-2026 команда из КОНКАКАФ сыграет с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.
- Турнир стартует 11 июня.
«Я, наверное, никогда бы не узнал о сборной Кюрасао по футболу, если бы там не работал Дик Адвокат. Я порадовался, когда услышал, что команда Адвоката вышла на чемпионат мира. Обычно люди откладывают на пенсию, а Адвокат в очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию! Вместо этого подписал много выгодных контрактов.
Честно, не знаю, во что играет команда Кюрасао. Наверное, ни во что. Просто Адвокат, как обычно, показал себя удачливым тренером», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»