Опубликован состав сборной ЮАР на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной ЮАР определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов:

Вратари: Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунс»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шэйн («Орландо Пайрэтс»);

Защитники: Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунс»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунс»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камохело Себелебеле («Орландо Пайрэтс»), Хулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунс»);

Полузащитники: Тебохо Мокуна («Мамелоди Сандаунс»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунс»), Таленте Мбата («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситоле («Тондела»);

Нападающие: Освин Апполлис («Орландо Пайрэтс»), Тшепанг Мореми («Орландо Пайрэтс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайрэтс»), Лайл Фостер («Бернли»), Икраам Райнерс («Мамелоди Сандаунс»), Релебохиле Мофокенг («Орландо Пайрэтс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунс»), Тапело Масеко (АЕЛ).