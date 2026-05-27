Назван состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026 с бывшим спартаковцем

Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил.

Вратари: Марк Флеккен, Робин Руфс, Барт Вербрюгген;

Защитники: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Дензел Дюмфрис, Йоррел Хато, Ян Паул ван Хеке, Хуррьен Тимбер, Микки ван де Вен;

Полузащитники: Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Тeн Коопмейнерс, Тиджани Рейндерс, Мартен де Рон, Гус Тил, Квинтен Тимбер, Матс Виффер;

Нападающие: Брайан Бробби, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Джастин Клюйверт, Ноа Ланг, Дониелл Мален, Крисенцио Саммервил, Вут Вегхорст.