Назван состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026 с бывшим спартаковцем

Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.
В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил.
Вратари: Марк Флеккен, Робин Руфс, Барт Вербрюгген;
Защитники: Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Дензел Дюмфрис, Йоррел Хато, Ян Паул ван Хеке, Хуррьен Тимбер, Микки ван де Вен;
Полузащитники: Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Тeн Коопмейнерс, Тиджани Рейндерс, Мартен де Рон, Гус Тил, Квинтен Тимбер, Матс Виффер;
Нападающие: Брайан Бробби, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Джастин Клюйверт, Ноа Ланг, Дониелл Мален, Крисенцио Саммервил, Вут Вегхорст.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Нидерландов попала в одну группу с Тунисом, Швецией и Японией.
Источник: твиттер сборной Нидерландов