ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026

ESPN оценил шансы всех участников чемпионата мира-2026 победить в турнире и расставил их по рейтингу.
Полный список выглядит так:
1. Франция;
2. Испания;
3. Англия;
4. Бразилия;
5. Португалия;
6. Нидерланды;
7. Аргентина;
8. Германия;
9. Норвегия;
10. Бельгия;
11. Сенегал;
12. Турция;
13. Марокко;
14. Колумбия;
15. Уругвай;
16. Эквадор;
17. Швейцария;
18. Хорватия;
19. Кот-д’Ивуар;
20. Япония;
21. Швеция;
22. США;
23. Австрия;
24. Мексика;
25. Алжир;
26. Шотландия;
27. Парагвай;
28. Чехия;
29. Канада;
30. Южная Корея;
31. ДР Конго;
32. Австралия;
33. Египет;
34. Узбекистан;
35. Гана;
36. Босния и Герцеговина;
37. Панама;
38. Иран;
39. Иордания;
40. Тунис;
41. Новая Зеландия;
42. Гаити;
43. Саудовская Аравия;
44. Ирак;
45. ЮАР;
46. Кабо-Верде;
47. Кюрасао;
48. Катар.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- На турнире выступят 4 новичка – Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Гаити и ДР Конго сыграют на турнире впервые с 1974 года, Ирак – впервые с 1986-го, Норвегия, Шотландия и Австрия – впервые с 1998-го, Турция – впервые с 2002-го, Чехия – впервые с 2006-го. Остальные сборные в последний раз играли на турнире в 2010 году или позднее.
Источник: ESPN