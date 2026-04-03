ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026

ESPN оценил шансы всех участников чемпионата мира-2026 победить в турнире и расставил их по рейтингу.

Полный список выглядит так:

1. Франция;

2. Испания;

3. Англия;

4. Бразилия;

5. Португалия;

6. Нидерланды;

7. Аргентина;

8. Германия;

9. Норвегия;

10. Бельгия;

11. Сенегал;

12. Турция;

13. Марокко;

14. Колумбия;

15. Уругвай;

16. Эквадор;

17. Швейцария;

18. Хорватия;

19. Кот-д’Ивуар;

20. Япония;

21. Швеция;

22. США;

23. Австрия;

24. Мексика;

25. Алжир;

26. Шотландия;

27. Парагвай;

28. Чехия;

29. Канада;

30. Южная Корея;

31. ДР Конго;

32. Австралия;

33. Египет;

34. Узбекистан;

35. Гана;

36. Босния и Герцеговина;

37. Панама;

38. Иран;

39. Иордания;

40. Тунис;

41. Новая Зеландия;

42. Гаити;

43. Саудовская Аравия;

44. Ирак;

45. ЮАР;

46. Кабо-Верде;

47. Кюрасао;

48. Катар.